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09:28, 4 мая 2025Мир

В Словакии раскрыли планы Фицо на визит в Москву 9 мая

Вице-спикер Гашпар: Премьер Словакии Фицо встретится с представителями РФ 9 мая
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Antonio Bronic / Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретится с представителями России и делегатами других государств во время визита в Москву 9 мая. Об этом сообщил вице-спикер парламента страны Тибор Гашпар, его слова приводит РИА Новости.

По словам Гашпара, детали визита еще только прорабатываются, однако ему уже известно о планах Фицо встретиться с президентом Бразилии Лулой да Силвой.

«Программа все еще готовится. Знаю, что он хотел бы встретиться с главами некоторых делегаций, которые также прибудут [в Москву] в этот значимый день (...) Эти встречи должны пройти 8-9 мая», — раскрыл планы Фицо политик.

Ранее Гашпар рассказал, что своим визитом в Москву 9 Мая Фицо хочет показать благодарность Братиславы солдатам, которые пали за ее освобождение, и продемонстрировать, что жители страны помнят все жертвы Второй мировой войны.

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