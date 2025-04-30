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17:40, 30 апреля 2025Мир

В парламенте Словакии назвали цель визита Фицо в Москву 9 Мая

Гашпар: Фицо визитом в Москву 9 Мая хочет показать благодарность Братиславы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Antonio Bronic / File Photo / Reuters

Своим визитом в Москву 9 Мая премьер-министр Словакии Роберт Фицо хочет показать благодарность Братиславы солдатам, которые пали за ее освобождение, и продемонстрировать, что жители страны помнят все жертвы Второй мировой войны. Об этом заявил вице-спикер словацкого парламента Тибор Гашпар в интервью РИА Новости.

«Он хочет ясно показать, что Словакия помнит все жертвы Второй мировой и благодарит всех солдат, павших при ее освобождении», — сказал он.

Гашпар напомнил, что Фицо уже несколько лет открыто говорит о своем отношении к России. Вице-спикер допустил, что это было вероятной причиной покушения на него в мае прошлого года.

Состав делегации словацкого премьер-министра будет ограничен из соображений безопасности, подчеркнул он.

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