Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:28, 4 мая 2025Бывший СССР

В зоне СВО нашли высмеивающие бандеровцев украинские карикатуры

РИА Новости: В зоне СВО нашли газеты 1945 года, высмеивающие бандеровцев
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

В зоне проведения специальной военной операции (СВО) были найдены украинские газеты 1945 года, высмеивающие бандеровцев мобилизацию в нацистской Германии и проявления фашизма в Европе 1940-ых годов. Об этом сообщил корреспондент РИА Новости.

В частности, был найден сборник карикатур «Новая Европа 1945 год», включивший в себя 27 рисунков. В них высмеиваются европейские сторонники нацизма, основатель украинского фашизма Дмитрий Донцов и Геббельс, отправляющий на фронт пойманного сотрудниками СС Санта-Клауса.

«На (Нюрнбергском) процессе документально подтверждено, что украинские националистические банды еще задолго до войны формировались и проходили школу в фашистской Германии», — говорится в пояснении к одной из карикатур.

Ранее президент Никарагуа Даниэль Ортега назвал президента Украины Владимира Зеленского еще одним нацистом и сыном Гитлера, объяснив свои слова желанием украинского главы государства воевать с Россией с вовлечением НАТО.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В мирной сделке нашли выгодную для Киева лазейку. Украина сможет возобновить агрессию против России, если Запад не признает Крым

    Синоптик спрогнозировал сильные осадки в пяти округах России

    Российский морпех ликвидировал девять бойцов ВСУ в Курской области

    В России научились избегать потери дронов при обрыве оптоволокна

    Мошенники придумали новую схему обмана с покупкой билетов для свидания

    Большинство немцев признали АдГ экстремистской партией

    В США провокаторы попытались сорвать «Бессмертный полк»

    Жители Техаса захотели наделить космодром Маска статусом города

    В Польше призвали с благодарностью относиться к СССР

    Алаудинов рассказал о жестокости воюющих на стороне ВСУ наемников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости