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12:32, 4 мая 2025Россия

ВС России отчитались о поражении аэродромов и военных предприятий на Украине

Минобороны РФ: ВС России поразили аэродромы и предприятия в 158 районах
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России поразили ударами артиллерии, авиации и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) военные аэродромы и предприятия в 158 районах Украины. Об этом сообщает Минобороны РФ.

«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены объекты инфраструктуры военных аэродромов, предприятий военно-промышленного комплекса, цеха производства и места хранения беспилотных летательных аппаратов», — отчитались в российском военном ведомстве.

Также отмечается, что российские войска нанесли успешные удары по пусковой установке противокорабельного комплекса «Нептун», складам боеприпасов, а также местам временной дислокации солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ). Удары были нанесены в 158 районах.

3 мая сообщалось, что ВС России поразили собравшиеся на прорыв в Брянской области силы ВСУ. Под удар попали войска, располагавшиеся в Чернигове.

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