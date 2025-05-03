ВС России поразили собравшиеся на прорыв в Брянской области силы ВСУ

Лебедев: Собравшиеся на прорыв в Брянской области силы ВСУ поразили в Чернигове

Российские войска поразили в Чернигове собравшиеся на прорыв в Брянской области соединения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в беседе с РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Чернигов. Серия ударов по обнаглевшим бандеровцам, пытавшимся сконцентрироваться для попытки проникнуть в Брянскую область», — заявил партизан.

Он сообщил, что Вооруженные силы (ВС) России также поразили объекты украинских военных в Полтавской, Николаевской и Днепропетровской областях.

Ранее стало известно, что попытка ВСУ прорваться в Курскую область закончилась массовой сдачей в плен. По информации журналистов, на прорыв в направлении Гоптовки пошли 18 бойцов ВСУ, но 11 из них российские войска взяли в плен.