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22:44, 4 мая 2025Бывший СССР

Зеленский оценил готовность Украины прекратить огонь

Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на месяц в любой день
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня «с любого дня» и минимум на месяц, чтобы положить конец конфликту. Видеозапись его выступления опубликована на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ходе совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в Праге Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на месяц в любой день. Он подчеркнул, что тишина нужна ежедневно, как и остановка боевых действий.

«Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней. Как уточнил спецпосланник американского лидера Кит Келлог, в настоящее время «дело за россиянами».

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