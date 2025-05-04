Зеленский оценил готовность Украины прекратить огонь

Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на месяц в любой день

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна готова к прекращению огня «с любого дня» и минимум на месяц, чтобы положить конец конфликту. Видеозапись его выступления опубликована на его странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В ходе совместной пресс-конференции с чешским коллегой Петром Павелом в Праге Зеленский заявил о готовности Украины прекратить огонь на месяц в любой день. Он подчеркнул, что тишина нужна ежедневно, как и остановка боевых действий.

«Нужно реальное прекращение огня. Украина готова к тишине с любого дня, но минимум на месяц, чтобы положить конец войне», — подчеркнул он.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней. Как уточнил спецпосланник американского лидера Кит Келлог, в настоящее время «дело за россиянами».