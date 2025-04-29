Спецпосланник Трампа раскрыл желаемый срок прекращения огня на Украине

Келлог: Трамп призывает прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней

Президент США Дональд Трамп призывает прекратить огонь на Украине минимум на 30 дней. Об этом сообщил спецпосланник американского лидера Кит Келлог, передает Fox News.

«Президент хочет всеобъемлющего прекращения огня как минимум на 30 дней, а затем мы сможем его продлить», — отметил спецпосланник.

По словам Келлога, в настоящее время «дело за россиянами». Он добавил, что стороны близки к заключению сделки по этому вопросу.

Ранее американский лидер заявил, что Украина очень скоро будет сокрушена, а он пытается ее спасти.