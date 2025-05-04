Звезда ТНТ рассказала о жизни с комиком Русланом Белым в одной квартире

Юмористка Юлия Ахмедова рассказала, что снимала квартиру с Русланом Белым

Популярная российская юмористка, звезда шоу Stand Up на ТНТ Юлия Ахмедова рассказала, как в начале карьеры снимала квартиру вместе с комиком Русланом Белым (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов). Воспоминаниями об этом периоде жизни она поделилась в шоу «Натальная карта», выпуск которого доступен на платформе VK Video.

По словам Ахмедовой, она была свидетельницей многочисленных любовных похождений коллеги, которого сама считала непривлекательным. «Когда мы с ним жили вместе, мы были бедны и снимали квартиру. Тогда он же супер был бабник. И у него все время какие-то девчонки, девчонки. А я на него смотрела и думала: "Господи, ну какой ты страшненький". Ну, правда. Шейка тоненькая, худой такой, башка большая, в каких-то рубашечках розовых. Я думала: "Господи. Брови хоть постирай"», — с иронией отмечала юмористка.

Она добавила, что совершенно не понимала, что партнерши находили в Белом, и предположила, что и он не считал ее красивой. «Никогда мы вообще ничего не рассматривали. А потом он стал, кстати, ничего выглядеть, когда начал качаться. Но там уже все: если в первые десять лет не случилось, то ничего и не будет», — заключила звезда ТНТ.

Ранее актриса Ирина Безрукова сообщила, что в детстве жила с родителями в комнате в общежитии в Ростове-на-Дону. Она отметила, что в конце коридора на том же этаже, где находилась их комната, располагались несколько душевых, туалетов и общая кухня.