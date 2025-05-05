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11:04, 5 мая 2025Ценности

Актриса Ирина Старшенбаум в откровенном наряде снялась для журнала

Российская актриса Ирина Старшенбаум в бра-топе снялась для журнала «Собака.ru»
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Российская актриса Ирина Старшенбаум в откровенном наряде снялась для журнала «Собака.ru». Соответствующий материал появился на сайте издания.

33-летняя звезда фильма «Притяжение» и сериала «Медиатор» предстала на одном из кадров в черном бра-топе с переливающимся узором и тонкими бретелями бренда Nensi Dojaka. При этом поверх данного предмета гардероба она надела широкий ремень с серебристой пряжкой.

Кроме того, артистка примерила расклешенную макси-юбку с завышенной талией и босоножки и сделала укладку с эффектом мокрых волос.

В апреле российская актриса и телеведущая Мария Горбань опубликовала видео в бикини.

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