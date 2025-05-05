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21:01, 5 мая 2025Из жизни

Археологи нашли маленький «счастливый пенис» возрастом 2000 лет

The Independent: В Великобритании нашли древнеримский кулон возрастом 2000 лет
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: VindolandaTrust / YouTube

В Великобритании археологи нашли маленький древнеримский кулон в виде пениса возрастом около 2000 лет. Об этом сообщает The Independent.

Необычную находку сделали участники раскопок, проводящихся рядом с валом Адриана в английском графстве Нортумберленд. Археологам попался миниатюрный амулет из гагата, выполненный в форме мужского полового органа.

Как объяснили историки, такие «счастливые фаллосы» изготавливались для римских солдат и должны были приносить удачу в бою. Кроме того, родители дарили такие амулеты детям, надеясь защитить их от сглаза. Британия входила в состав Римской империи в I-IV веках нашей эры. Археологи считают, что найденный амулет обронил один из римских солдат в IV веке.

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Участники раскопок на вале Адриана также рассказали, что находили фаллические символы на только в виде кулонов, но также в виде изображений на многочисленных предметах обихода, а также на мозаиках. Всего там было найдено уже 59 подобных изображений.

Ранее сообщалось, что во Франции археологи обнаружили в могилах римского некрополя свинцовые таблички с проклятиями. Они были написаны на латыни и галльском языке.

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