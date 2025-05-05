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12:10, 5 мая 2025Силовые структуры

Банда автоподставщиков устроила 500 ДТП в Москве и похитила у страховых компаний миллионы

В Москве задержали банду автоподставщиков за 500 ДТП, ущерб составил 100 млн руб
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Полиция задержала восемь участников банды, промышлявшей автоподставами на дорогах Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 2021 по 2025 год подозреваемые совершили свыше 500 преднамеренных ДТП, за которые взыскали со страховых компаний выплаты на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Полученную компенсацию участники банды делили между собой.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Им предъявлено обвинение, они арестованы.

По данным МВД, члены банды приобрели несколько подержанных автомобилей иностранного производства для использования в инсценировках ДТП. Одна из аварий попала на видео, запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видно несколько машин, двигающихся по дороге. Одна из них прижимает другую. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в Москве, Московской и Волгоградской областях.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя в случае автоподставы.

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