Банда автоподставщиков устроила 500 ДТП в Москве и похитила у страховых компаний миллионы

В Москве задержали банду автоподставщиков за 500 ДТП, ущерб составил 100 млн руб

Полиция задержала восемь участников банды, промышлявшей автоподставами на дорогах Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

С 2021 по 2025 год подозреваемые совершили свыше 500 преднамеренных ДТП, за которые взыскали со страховых компаний выплаты на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Полученную компенсацию участники банды делили между собой.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Им предъявлено обвинение, они арестованы.

По данным МВД, члены банды приобрели несколько подержанных автомобилей иностранного производства для использования в инсценировках ДТП. Одна из аварий попала на видео, запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.

На кадрах видно несколько машин, двигающихся по дороге. Одна из них прижимает другую. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в Москве, Московской и Волгоградской областях.

Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя в случае автоподставы.