Банда автоподставщиков устроила 500 ДТП в Москве и похитила у страховых компаний миллионы

Полиция задержала восемь участников банды, промышлявшей автоподставами на дорогах Москвы. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
С 2021 по 2025 год подозреваемые совершили свыше 500 преднамеренных ДТП, за которые взыскали со страховых компаний выплаты на сумму, превышающую 100 миллионов рублей. Полученную компенсацию участники банды делили между собой.
В отношении задержанных возбуждено уголовное дело о мошенничестве в сфере автострахования. Им предъявлено обвинение, они арестованы.
По данным МВД, члены банды приобрели несколько подержанных автомобилей иностранного производства для использования в инсценировках ДТП. Одна из аварий попала на видео, запись предоставили «Ленте.ру» в ведомстве.
На кадрах видно несколько машин, двигающихся по дороге. Одна из них прижимает другую. Полицейские при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых в Москве, Московской и Волгоградской областях.
Ранее россиянам рассказали, как обезопасить себя в случае автоподставы.