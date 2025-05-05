Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве в полном объеме

Блогер Шабутдинов в суде признал вину по делу о мошенничестве в полном объеме

Обвиняемый в многомиллионном мошенничестве блогер Аяз Шабутдинов признал вину в полном объеме. Об этом сообщают «Известия» в своем Telegram-канале.

Такое заявление блогер сделал на судебном заседании.

Ранее, Шабутдинов рассказал, что последние полтора года стали для него временем глубоких размышлений и переоценки ценностей. Хотя он учил, что каждый может стать предпринимателем, на деле оказалось, что этот путь не для всех. Он признался, что реклама курсов велась без разбора и описывались эти курсы как чудо-таблетка. В конце своего выступления блогер сказал: «Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия».