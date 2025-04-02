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15:38, 2 апреля 2025Силовые структуры

Блогер Аяз Шабутдинов признал вину по делу о мошенничестве

Блогер Аяз Шабутдинов в суде признал вину по уголовному делу о мошенничестве
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Новодерёжкин / Коммерсантъ

Обвиняемый в многомиллионном мошенничестве российский блогер Аяз Шабутдинов признал вину. Речь блогера публикует его Telegram-канал.

В ходе заседания суда блогер рассказал, что последние полтора года стали для него временем глубоких размышлений и переоценки ценностей. Хотя он учил, что каждый может стать предпринимателем, на деле оказалось, что этот путь не для всех. Он признался, что реклама курсов велась без разбора и описывались эти курсы как чудо-таблетка.

Подсудимый сказал, что искренне просит прощения у всех, у кого возникли неоправданные ожидания относительно образовательной ценности программ.

«Я признаю свою вину, раскаиваюсь и готов упорно работать над восстановлением доверия», — заявил в конце выступления Аяз Шабутдинов.

В январе адвокат блогера сообщил,что их клиент вместе с защитой закончил ознакомление с материалами уголовного дела. По его словам, из 150 томов к существу дела относится лишь треть материалов. Шабутдинову вменяется 113 эпизодов мошенничества.

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