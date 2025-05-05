Борьба полицейского и боевика с ножом в Махачкале попала на видео

В сети появилось видео борьбы полицейского и боевика с ножом в Махачкале

Борьба полицейского и боевика с ножом в Махачкале попала на видео. Запись публикует Telegram-канал Mash Gor.

На кадрах видно, как полицейский наносит боевику ранения. Сообщается, что нож он вырвал из рук напавшего во время рукопашной борьбы.

Ранее стало известно о нападении неизвестных на сотрудников ГИБДД. Стрелки открыли шквальный огонь по полицейским. Двое стрелков были ликвидированы на месте ЧП, еще двое угнали служебный автомобиль и скрылись на нем. В результате нападения пострадала школьница.