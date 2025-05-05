В результате нападения на полицейских в российском городе пострадала школьница

В Махачкале в результате нападения на полицейских ранена 12-летняя школьница

Начало событий в новости Трех российских полицейских расстреляли в Махачкале

В Махачкале в результате нападения на полицейских 12-летняя школьница получила ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, осколок попал в руку девочки. Сейчас полицейские оцепили район.

Ранее сообщалось, что двое мужчин открыли шквальный огонь по сотрудниками ГИБДД. В результате нападения трое полицейских получили ранения и не выжили. После атаки напавшие угнали служебный автомобиль силовиков и скрылись на нем. Объявлен план «Перехват». Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

