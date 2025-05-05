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14:43, 5 мая 2025Силовые структуры

В результате нападения на полицейских в российском городе пострадала школьница

В Махачкале в результате нападения на полицейских ранена 12-летняя школьница
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Трех российских полицейских расстреляли в Махачкале

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Махачкале в результате нападения на полицейских 12-летняя школьница получила ранение. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, осколок попал в руку девочки. Сейчас полицейские оцепили район.

Ранее сообщалось, что двое мужчин открыли шквальный огонь по сотрудниками ГИБДД. В результате нападения трое полицейских получили ранения и не выжили. После атаки напавшие угнали служебный автомобиль силовиков и скрылись на нем. Объявлен план «Перехват». Правоохранители устанавливают личности подозреваемых.

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