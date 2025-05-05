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15:32, 5 мая 2025Силовые структуры

Открывшие огонь по полицейским в Махачкале попали на видео

Камеры видеонаблюдения сняли расстрелявших полицейских в Махачкале неизвестных
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости В результате нападения на полицейских в российском городе пострадала школьница

Камеры видеонаблюдения сняли открывших огонь по полицейским в Махачкале. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео показано, как злоумышленники стояли какое-то время на тротуаре, а потом пошли в сторону полицейских. Кроме того, на кадры попала прятавшаяся за деревом школьница.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки 12-летняя девочка получила ранение.

О нападении на сотрудников ГИБДД стало известно ранее 5 мая. Стрелки открыли шквальный огонь по полицейским, трое не выжили. Двое стрелков были ликвидированы на месте ЧП, еще двое угнали служебный автомобиль и скрылись на нем.

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