Открывшие огонь по полицейским в Махачкале попали на видео

Камеры видеонаблюдения сняли расстрелявших полицейских в Махачкале неизвестных

В результате нападения на полицейских в российском городе пострадала школьница

Начало событий в новости В результате нападения на полицейских в российском городе пострадала школьница

Камеры видеонаблюдения сняли открывших огонь по полицейским в Махачкале. Соответствующие кадры опубликованы в Telegram-канале Baza.

На видео показано, как злоумышленники стояли какое-то время на тротуаре, а потом пошли в сторону полицейских. Кроме того, на кадры попала прятавшаяся за деревом школьница.

Ранее сообщалось, что в результате перестрелки 12-летняя девочка получила ранение.

О нападении на сотрудников ГИБДД стало известно ранее 5 мая. Стрелки открыли шквальный огонь по полицейским, трое не выжили. Двое стрелков были ликвидированы на месте ЧП, еще двое угнали служебный автомобиль и скрылись на нем.