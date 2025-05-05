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17:45, 5 мая 2025Ценности

Бьянка Цензори стала «копией Ким Кардашьян» после резкой смены имиджа

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @ye

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори резко сменила имидж и прослыла «копией Ким Кардашьян» в сети. Об этом сообщает Page Six.

Жена рэпера Канье Уэста поделилась новыми фото, на которых позировала голой в прозрачном платье. При этом на снимках видно, что знаменитость, которая предпочитает короткие волосы, неожиданно поменяла прическу. Она предстала перед фанатами с длинными темными волосами и прямой челкой.

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Поклонники в соцсетях принялись массово сравнивать Цензори с экс-супругой Уэста Ким Кардашьян, которая регулярно публикует кадры с такой же стрижкой. «Превратилась в копию Ким», — написал один из комментаторов.

Ранее в мае Бьянка Цензори смутила блогера «голым» платьем. Sneako вел стрим, когда инфлюэнсер неожиданно появилась в кадре. В размещенном ролике видно, как знаменитость идет по комнате в прозрачном платье, которое демонстрирует ее голое тело, и черных туфлях на каблуках. Sneako, увидев Цензори, незамедлительно закрыл камеру рукой.

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