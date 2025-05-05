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09:53, 5 мая 2025Ценности

Жена Канье Уэста смутила блогера «голым» платьем

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @sneako

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори смутила популярного стримера Sneako чересчур откровенным нарядом. Видео публикует портал Hotnewhiphop.

Блогер вел стрим, когда жена рэпера Канье Уэста неожиданно появилась в кадре. В размещенном ролике видно, как знаменитость идет по комнате в прозрачном платье, которое демонстрирует ее голое тело, и черных туфлях на каблуках. Sneako, увидев Цензори, незамедлительно закрыл камеру рукой.

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В апреле Бьянку Цензори также запечатлели на улице с обнаженными ягодицами. Папарацци сфотографировали 30-летнюю супругу Уэста на Майорке. Она предстала перед камерами в прозрачных колготках и черном боди, которое обнажало ее ягодицы.

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