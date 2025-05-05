Жена Канье Уэста смутила блогера «голым» платьем

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори смутила популярного стримера Sneako чересчур откровенным нарядом. Видео публикует портал Hotnewhiphop.

Блогер вел стрим, когда жена рэпера Канье Уэста неожиданно появилась в кадре. В размещенном ролике видно, как знаменитость идет по комнате в прозрачном платье, которое демонстрирует ее голое тело, и черных туфлях на каблуках. Sneako, увидев Цензори, незамедлительно закрыл камеру рукой.

В апреле Бьянку Цензори также запечатлели на улице с обнаженными ягодицами. Папарацци сфотографировали 30-летнюю супругу Уэста на Майорке. Она предстала перед камерами в прозрачных колготках и черном боди, которое обнажало ее ягодицы.