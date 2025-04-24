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20:14, 24 апреля 2025Ценности

Бьянку Цензори сняли на улице с обнаженными ягодицами

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Javier Rojas / Globallookpress.com

Австралийского дизайнера Бьянку Цензори сняли на улице в откровенном виде во время поездки в Испанию. Материал публикует Daily Mail.

Папарацци запечатлели 30-летнюю жену американского рэпера Канье Уэста на Майорке. Она предстала перед камерами в прозрачных колготках и черном боди, которое обнажало ее ягодицы. Также избранница музыканта надела сапоги на шпильках и с широкими голенищами и уложила волосы в пучок, используя заколку-краб.

В свою очередь, издание отмечает, что данный образ Цензори вызывает споры о правилах нахождения в общественных местах.

Ранее в апреле сообщалось, что Бьянка Цензори приняла неожиданное решение после скандальных заявлений Канье Уэста.

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