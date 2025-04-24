Бьянка Цензори приняла неожиданное решение после скандальных заявлений Канье Уэста

Австралийский дизайнер Бьянка Цензори приняла неожиданное решение в отношениях с американским рэпером Канье Уэстом. Об этом пишет Daily Mail.

Анонимные инсайдеры портала рассказали, что Цензори поддержала супруга после его скандальных заявлений об интимной близости с кузеном, которые он сопроводил на своей странице в X (ранее --Twitter) откровенными кадрами. «Канье и Бьянка отправились в Испанию для выпуска этого видео, потому что знали, что оно привлечет много внимания. Бьянка полностью поддерживает его в этом. То, что сделал Канье, было невероятно смелым. Это поможет многим людям», — отметили они.

По словам источников, возлюбленные преданы друг другу. «Хотя Бьянка не согласна с некоторыми недавними действиями Канье, она поддерживает его в этом. Она знала, что им обоим нужно пространство, чтобы все обдумать. Давать друг другу свободу — единственный способ сохранить брак», — заключили собеседники издания.

Ранее Канье Уэст заявил о расставании с Бьянкой Цензори. В новом треке рэпер признался, что супруга ушла от него из-за панических атак, которые начались у нее на фоне его жестких высказываний в соцсетях.