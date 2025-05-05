Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:29, 4 мая 2025Бывший СССР

Депутат Рады назвал главный «кошелек» Зеленского

Дубинский: Расследование утечки средств Зеленского нужно начинать с Криппы
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Eva Korinkova / Reuters

Главный «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского — это бизнесмен Максим Криппа, под контролем которого находится несколько онлайн-казино. Именно с него стоит начинать расследование утечки средств Зеленского. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Максим Криппа контролирует сразу несколько онлайн-казино ... Все казино по сути — офшорные компании, через которые отмываются деньги», — написал политик.

По его словам, они обслуживаются сразу в нескольких странах — в Латвии, на Кипре и в Греции. Кроме того, отметил Дубинский, работе этих казино на территории Украины якобы оказывает содействие глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

Ранее на Украине в коррупции заподозрили экс-замглавы офиса Зеленского Андрея Смирнова

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава парламента Крыма оценил слова Рубио о границах Украины

    Бывший тренер «Зенита» назвал минусы Москвы

    Из взорвавшейся квартиры в Москве спасли девочку

    В 2024 году в многоэтажке на улице Генерала Тюленева уже происходил взрыв

    Джинсы — самые популярные штаны в мире. Почему некоторые джинсы стоят огромных денег и чем они хуже дешевых?

    Трамп допустил отправку войск в Гренландию

    Трамп заявил о желании России «воевать за всю Украину»

    Местная жительница рассказала о первых минутах после взрыва в жилом доме в Москве

    Трамп оценил сроки определения своего поведения в отношении России

    Звезда ТНТ рассказала о жизни с комиком Русланом Белым в одной квартире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости