Депутат Рады назвал главный «кошелек» Зеленского

Дубинский: Расследование утечки средств Зеленского нужно начинать с Криппы

Главный «кошелек» президента Украины Владимира Зеленского — это бизнесмен Максим Криппа, под контролем которого находится несколько онлайн-казино. Именно с него стоит начинать расследование утечки средств Зеленского. Таким мнением в Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Максим Криппа контролирует сразу несколько онлайн-казино ... Все казино по сути — офшорные компании, через которые отмываются деньги», — написал политик.

По его словам, они обслуживаются сразу в нескольких странах — в Латвии, на Кипре и в Греции. Кроме того, отметил Дубинский, работе этих казино на территории Украины якобы оказывает содействие глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев.

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