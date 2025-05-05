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06:57, 5 мая 2025Мир

Дипломат назвал сферу переговоров США и РФ без «осязаемого прогресса»

Полянский: Прогресса по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет
Сергей Грехов (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В переговорах по нормализации работы дипмиссий РФ в США пока нет «осязаемого прогресса», заявил РИА Новости первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

При этом в этом вопросе есть «усилия существенные», было проведено несколько раундов переговоров, сказал он. По мнению дипломата, стороны движутся в правильном направлении, но России хотелось бы, чтобы американские коллеги двигались «немного быстрее».

До этого Полянский уточнял, что Россия и США ведут переговоры не только по разрешению конфликта на Украине, но и по нормализации отношений. Он подчеркнул, что страны находятся «в начале этого процесса». Дипломат отметил, что вопрос нормализации отношений Вашингтона и Москвы находится в интересах всего мира.

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