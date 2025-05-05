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03:16, 5 мая 2025Мир

Российская миссия в ООН рассказала о переговорах с США

Российская миссия в ООН: РФ ведет переговоры с США по нормализации отношений
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Россия и США ведут переговоры не только по разрешению конфликта на Украине, но и по нормализации отношений. Причем эта тема гораздо шире, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский., передает РИА Новости.

«Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса», — рассказал Полянский. Он подчеркнул, что вопрос нормализации отношений Вашингтона и Москвы находится в интересах всего мира.

Ранее Полянский объяснил, что США не ввели пошлины против России, так как торговля между странами сошла на нет.

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