Российская миссия в ООН рассказала о переговорах с США

Российская миссия в ООН: РФ ведет переговоры с США по нормализации отношений

Россия и США ведут переговоры не только по разрешению конфликта на Украине, но и по нормализации отношений. Причем эта тема гораздо шире, рассказал первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский., передает РИА Новости.

«Я думаю, что мы находимся в начале этого процесса, и этот процесс очень важен, и усилия России и США по нормализации гораздо больше, чем наши переговоры о возможном разрешении украинского кризиса», — рассказал Полянский. Он подчеркнул, что вопрос нормализации отношений Вашингтона и Москвы находится в интересах всего мира.

Ранее Полянский объяснил, что США не ввели пошлины против России, так как торговля между странами сошла на нет.