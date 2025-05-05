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19:47, 5 мая 2025Ценности

Дочь лидера рок-группы «Алиса» обнажила ягодицы на фото

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @lesiepole

Дочь лидера российской рок-группы «Алиса» Константина Кинчева Вера Кинчева показала откровенные фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя актриса снялась в душе под струями воды. Она позировала в облегающем черном макси-платье из прозрачной ткани и стрингах. При этом на одном из кадров наследница музыканта повернулась к камере спиной, продемонстрировав обнаженные ягодицы.

Фото: @lesiepole

«Я люблю в себе эту дикую кошку, дикую женщину. И это ни разу не про пошлость и похоть, например, — в этом вопросе я потрясающе целомудренный человек — это про проявленность и принятие себя, своей уникальной многогранности, это про познание себя!» — объяснила смысл съемки артистка.

В апреле дочь российского певца Дмитрия Маликова Стефанию Маликову заподозрили в анорексии из-за внешности на новых фото.

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