Фицо: Зеленский подписал сделку с США для продолжения конфликта и помощи в нем

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку по редкоземельным металлам с США. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Фицо объяснил решение Зеленского подписать сделку с США и подчеркнул, что таким образом он хочет добиться определенной цели. По мнению политика, украинский лидер стремится продолжить конфликт с Россией и получить поддержку Вашингтона.

«Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», — заключил он.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого создадут инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, среди которых алюминий, графит, нефть и природный газ.