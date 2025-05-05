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02:35, 5 мая 2025Мир

Фицо объяснил решение Зеленского подписать сделку с США

Фицо: Зеленский подписал сделку с США для продолжения конфликта и помощи в нем
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Роберт Фицо

Роберт Фицо. Фото: Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского заключить сделку по редкоземельным металлам с США. Его слова приводит РИА Новости.

На пресс-конференции Фицо объяснил решение Зеленского подписать сделку с США и подчеркнул, что таким образом он хочет добиться определенной цели. По мнению политика, украинский лидер стремится продолжить конфликт с Россией и получить поддержку Вашингтона.

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«Господин Зеленский купил войну. Господину Зеленскому очень важно продолжение войны. И он думает, что этим соглашением он как бы приглушил усилия США о мире», — заключил он.

1 мая США и Украина подписали соглашение по недрам, в рамках реализации которого создадут инвестиционный фонд. Вашингтон получил доступ к инвестиционным проектам по разработке природных ресурсов Украины, среди которых алюминий, графит, нефть и природный газ.

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