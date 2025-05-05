Гуф высказался о поведении Сябитовой фразой «мы офигели»

Рэпер Гуф заявил, что его неприятно удивило поведение Розы Сябитовой на шоу

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил, что его неприятно удивило поведение ведущей программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой во время съемок в реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Об этом он рассказал в ходе шоу «Кстати», запись доступна на платформе VK Видео.

«Я думал, что это образ у нее в программе "Давай поженимся". Там же вот такая Роза Сябитова: "А вы узнали, у женишка там есть денежка, водится?" Так она вот такая и приехала туда. Ну то есть один в один. Мы офигели», — поделился исполнитель.

Ранее Роза Сябитова заявила, что подверглась травле. «Я второй раз (лично) сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу. Сначала в "Звездах в Африке", где команда решила сливать новичков, и сейчас в "Сокровищах императора"», — написала телеведущая.