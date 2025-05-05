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15:51, 5 мая 2025Культура

Гуф высказался о поведении Сябитовой фразой «мы офигели»

Рэпер Гуф заявил, что его неприятно удивило поведение Розы Сябитовой на шоу
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил, что его неприятно удивило поведение ведущей программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой во время съемок в реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Об этом он рассказал в ходе шоу «Кстати», запись доступна на платформе VK Видео.

«Я думал, что это образ у нее в программе "Давай поженимся". Там же вот такая Роза Сябитова: "А вы узнали, у женишка там есть денежка, водится?" Так она вот такая и приехала туда. Ну то есть один в один. Мы офигели», — поделился исполнитель.

Ранее Роза Сябитова заявила, что подверглась травле. «Я второй раз (лично) сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу. Сначала в "Звездах в Африке", где команда решила сливать новичков, и сейчас в "Сокровищах императора"», — написала телеведущая.

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