Гуф высказался о поведении Сябитовой фразой «мы офигели»

Российский рэпер Алексей Долматов, известный как Гуф, заявил, что его неприятно удивило поведение ведущей программы «Давай поженимся!» Розы Сябитовой во время съемок в реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Об этом он рассказал в ходе шоу «Кстати», запись доступна на платформе VK Видео.
«Я думал, что это образ у нее в программе "Давай поженимся". Там же вот такая Роза Сябитова: "А вы узнали, у женишка там есть денежка, водится?" Так она вот такая и приехала туда. Ну то есть один в один. Мы офигели», — поделился исполнитель.
Ранее Роза Сябитова заявила, что подверглась травле. «Я второй раз (лично) сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу. Сначала в "Звездах в Африке", где команда решила сливать новичков, и сейчас в "Сокровищах императора"», — написала телеведущая.