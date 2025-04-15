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09:24, 15 апреля 2025Интернет и СМИ

Ведущая «Давай поженимся!» заявила о травле на реалити-шоу

Роза Сябитова заявила, что подверглась травле на шоу «Сокровища императора»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Сваха и ведущая телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале Роза Сябитова заявила, что подверглась травле на съемках реалити-шоу «Сокровища императора» на ТНТ. Пост об этом она разместила в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Я второй раз (лично) сталкиваюсь с буллингом на реалити-шоу. Сначала в "Звездах в Африке", где команда решила сливать новичков, и сейчас в "Сокровищах императора"», — написала телеведущая.

По словам Сябитовой, самый действенный способ противостоять травле — научиться говорить «нет» манипуляторам и прямо заявлять обидчику о том, что конкретно вам не нравится. «Не бойтесь! Помните, что вы не можете оградить себя от всех токсичных людей, но вы можете защитить себя от них», — добавила она.

Ранее Сябитова рассказала о проблемах со здоровьем из-за работы на телевидении. По словам телеведущей, из-за карьеры на ТВ она начала терять слух и у нее развился хронический варикоз.

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