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16:37, 5 мая 2025Мир

Испанцы высказались о ЕС

40dB: Большинство испанцев считают ЕС малоэффективным объединением
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: BalkansCat / Shutterstock / Fotodom

Большинство испанцев считают Европейский союз (ЕС) малоэффективным объединением, не справляющимся с глобальными вызовами. На это указывают результаты опроса, проведенного институтом 40dB для издания El País.

Согласно опросу, 58,8 процента респондентов сочли ЕС «малоэффективным». Число тех, кто считает союз «плохим или вовсе не объединенным» составило 55,8 процента. Испанцы также оценили евроинтеграцию страны по шкале от одного до десяти. В среднем этот показатель составил 7,4. По мнению 67,6 процента опрошенных граждан, членство в ЕС выгодно для Испании.

Кроме того, участники опроса высказались о проблемах, которым ЕС должен уделять внимание в первую очередь. По мнению большинства респондентов, объединению следует инвестировать в жилье, промышленность и социальные программы, а не в сферу обороны. Только 24,5 процента сочли укрепление обороноспособности одной из главных задач.

Ранее большинство опрошенных граждан в Великобритании, Франции, Германии и Польше сочли возможным, что Россия может напасть на страны Европы в ближайшие годы.

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