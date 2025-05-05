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15:01, 5 мая 2025Экономика

Из-за Трампа в США изменился подход к найму новых сотрудников

WSJ: Работодатели в США стали отказываться от найма новых сотрудников
Кирилл Луцюк

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

Торговая война, развязанная президентом США Дональдом Трампом, начала сказываться на американском трудовом рынке. Это выяснило издание The Wall Street Journal (WSJ).

Оказалось, что в результате новой тарифной политики Белого дома американские компании начали или нанимать намного меньше сотрудников, чем прежде, или вовсе отказываться от расширения штата. Например, инвестхолдинг T. Rowe Price решил замедлить темпы трудоустройства новых работников. Аналогичные шаги предприняла авиакомпания JetBlue. Выпускающая внедорожники компания Polaris полностью прекратила набор. Ее примеру последовали больше десяти университетов от Гарварда до Дьюка. Такую политику работодатели объясняют стремлением сократить расходы и пережить кризисную ситуацию. Некоторые и вовсе приготовились к рецессии.

Ранее был проведен опрос, который показал, что в США продолжает нарастать вероятность рецессии. Почти 60 процентов финансовых директоров ждут ее наступления во второй половине года. Еще 15 процентов полагают, что она разразится в 2026 году.

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