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13:25, 26 марта 2025Экономика

В США оценили страх финансистов перед рецессией

CNBC: Рецессию в США ждут 60 процентов финансовых директоров
Кирилл Луцюк

Фото: Richard B. Levine via imago-images.de / Globallookpress.com

В США продолжает расти вероятность рецессии, что омрачает перспективы как потребителей, так и бизнеса. Это показал опрос, проведенный CNBC.

Оказалось, что 60 процентов финансовых директоров ожидают рецессию в США во второй половине года. Еще 15 процентов полагают, что это случится в следующем году. Согласно другому опросу, 75 процентов финансовых директоров очень пессимистично настроены по поводу общего состояния экономики США. Что касается рецессии, то 50 процентов прогнозируют ее умеренный вариант, а 40 процентов — мягкий.

Рассуждая об опасностях, которые грозят американской экономике, 30 процентов опрошенных финансовых директоров назвали главным риском торговую политику США. Именно она, по их мнению, окажется основной причиной нового экономического спада. Еще 25 процентов опасаются инфляции, а 20 процентов — проблем с потребительским спросом, тем более что потребительская уверенность упала до 12-летнего минимума.

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В свою очередь, социологическое исследование, проведенное Deutsche Bank, говорит о том, что вероятность спада в США в течение следующих 12 месяцев составляет около 43 процентов. Индекс потребительских настроений в США от Conference Board упал до 92,9. Это стало четвертым ежемесячным сокращением подряд.

При этом издание подчеркнуло, что поскольку США занимают ​​центральную роль в мировой экономике, их рецессия будет иметь глобальные последствия.

Ранее появился прогноз, что в середине июля 2025 года США могут объявить дефолт. Однако этого не произойдет, если Конгресс вновь решит повысить лимит государственного долга.

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