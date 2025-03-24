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17:15, 24 марта 2025Экономика

В США предсказали дату дефолта

NYT: США могут объявить дефолт в середине июля
Кирилл Луцюк

Фото: Unsplash

В середине июля 2025 года у США могут закончиться деньги для продолжения оплаты счетов, и они могут быть вынуждены объявить дефолт. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на выводы экспертов Двухпартийного политического центра.

Предсказанное не случится, если Конгресс в очередной раз не примет решения по повышению лимита государственного долга.

Издание также напомнило, что в июне 2023 года законодатели согласились приостановить действие лимита госдолга в размере 31,4 триллиона долларов до 1 января 2025 года. В настоящее время он приближается к 37 триллионам долларов. В такой ситуации правящие в стране республиканцы сокращают федеральные должности в правительственных агентствах. В свою очередь, конгрессмены не проявили особого желания сокращать программы социальной защиты, которые являются основными факторами роста долга.

Сам президент США Дональд Трамп, вступая в должность, назвал лимит долга ловушкой, расставленной демократами, и призвал законодателей отменить лимит заимствований. Однако министр финансов Скотт Бессент не верит, что такое может случиться.

В декабре 2024 года Китай сократил вложения в госдолг США на 9,6 миллиарда долларов, до 759 миллиардов.

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