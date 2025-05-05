Контроль за покупками в рассрочку в России предложили смягчить

В России предложили поднять порог на покупки через сервисы BNPL до ₽100 тыс.

В России предложили поднять порог на покупки через сервисы BNPL (покупай сейчас, плати потом). Смягчить контроль над покупками в рассрочку предложили Госдуме представители «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ), сообщает газета «Известия».

Лимит покупки без передачи данных в бюро кредитных историй предложили увеличить с 15 до 100 тысяч рублей. Общественники полагают, что прошедший первое чтение законопроект, который наделяет ЦБ правом регулировать BNPL-сервисы и вводит соответствующие ограничения, лишит россиян возможности пользоваться удобным инструментом и не даст им приобретать крупную бытовую технику, мебель, стройматериалы, автозапчасти, медицинские, туристические и другие товары и услуги в условиях, когда банковские кредиты недоступны. В таком случае им придется обращаться к серым кредиторам или в МФО, отмечают в ОПИ.

Обсуждаемый формат регулирования нового рынка несет риски для пользователей, считает председатель ОПИ Олег Павлов. По его словам, BNPL-сервисы становятся все более востребованным инструментом, который помогает сохранить доступность товаров для людей, несмотря на рост цен.

В ЦБ при этом настаивают на более строгом регулировании и важности защиты прав и интересов пользователей рассрочки на том же уровне, на котором сейчас защищен заемщиков с привычными банковскими продуктами. Человек, который пользуется этой услугой, должен понимать, какова ее реальная стоимость, какой может быть ответственность и штрафные санкции за нарушение сроков оплаты, в том числе и при бесплатной рассрочке, пояснили в регуляторе.

Аналитики «Эксперт РА» полагают, что сервисы оплаты покупок частями, которые сейчас развивают маркетплейсы, получат новый толчок развитию в 2025 году. В то же время необеспеченная розница станет единственным видом кредитования, который в 2025 году сократится в России на фоне ужесточения макропруденциального регулирования.