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15:33, 5 мая 2025Из жизни

Крокодил-ясновидец предсказал результаты выборов и ошибся

В Австралии крокодил-ясновидец предсказал имя будущего премьер-министра
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: David Clode / Unsplash

Крокодил предсказал имя будущего премьер-министра в преддверии выборов в Австралии. Об этом пишет The Guardian.

36-летний крокодил по кличке Спеклз, живущий в зоопарке Crocodylus Park Zoo в городе Дарвин, известен как ясновидец. В 2022 году он верно угадал имя нового премьер-министра, которым в тот раз стал Энтони Альбанезе.

Перед очередными выборами Спеклзу снова предложили выбрать имя политика-победителя: над его прудом подвесили два куска говядины, к каждому был прикреплен портрет кандидата. Крокодил выбирал между Альбанезе и его соперником, лидером оппозиции Питером Даттоном. Без долгих раздумий Спеклз предпочел Даттона. Однако на этот раз крокодил ошибся с результатом выборов: Альбанезе сохранил за собой кресло премьера по итогам выборов.

Действующая Лейбористская партия Австралии (ALP) под руководством Альбанезе одержала убедительную победу на федеральных выборах 2025 года, увеличив отрыв от оппозиционной коалиции Либеральной и Национальной партий.

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