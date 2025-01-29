Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:28, 29 января 2025Из жизни

Знаменитого сурка-предсказателя предложили заменить пирогом

Зоозащитники из PETA предложили заменить знаменитого сурка из Панксатони пирогом
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Christina Horsten / Globallookpress.com

Зоозащитная организация PETA предложила запретить использовать живых сурков при праздновании Дня сурка. Об этом сообщает издание People.

По традиции в День сурка люди собираются на площади американского города Панксатони, устроители достают из «дупла» знаменитого сурка-предсказателя по кличке Фил, а затем сообщают дату начала весны. Считается, что если сурок увидит тень и спрячется в норку, то зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет, то весна наступит совсем скоро.

В PETA считают это издевательством над животным, которое в обычных условиях избегает людей. Зоозащитники предлагают отправить сурка доживать свой век в спокойных условиях, а для предсказания весны использовать пироги с разноцветной начинкой. Во время церемонии можно разрезать их и узнать, какого цвета они внутри: если голубого, то зима будет долгой, а если розовой, то скоро наступит весна.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
День сурка в 2025 году: что это за праздник, когда и как его отмечают
День сурка в 2025 году:что это за праздник, когда и как его отмечают
25 декабря 2024

Участники PETA уже несколько лет призывают перестать использовать Фила. Год назад они предлагали заменить его гигантской монетой, в 2022-м — хурмой, а в 2020-м — аниматронным роботом с искусственным интеллектом для предсказания погоды.

В Панксатони день сурка отмечают с 1887 года. За это время сурок предсказал раннюю весну только 19 раз. Последний раз это случилось в 2020 году. Прогнозы Фила не отличаются высокой точностью: согласно Stormfax Weather Almanac, они оправдались лишь в 39 процентах случаев.

В 2023 году сообщалось, что канадский сурок-предсказатель Фред не дожил до начала празднования Дня сурка. В 2022 году то же самое произошло с сурком-предсказателем Мелом из американского города Милтаун, штат Нью-Джерси.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Летевший из Дубая в Москву пассажирский самолет подал сигнал бедствия

      Подавший сигнал бедствия российский самолет приземлился в Астрахани

      Россиянам посоветовали есть зимой селедку и соленые огурцы

      Развративший 17-летнюю прихожанку российский священник попытался оправдаться

      Российские военные начали зачистку микрорайона в Часовом Яре

      Принцесса Анна рассказала об ужасном случае с лошадью

      Синоптик назвал январскую погоду в Москве апрельской

      Определен суд для рассмотрения дела бывшего замминистра обороны России

      Звонок телефона привел россиян к лежащему рядом со шприцами коллеге без признаков жизни

      В России нарастят производство Су-57

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше