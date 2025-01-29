Знаменитого сурка-предсказателя предложили заменить пирогом

Зоозащитники из PETA предложили заменить знаменитого сурка из Панксатони пирогом

Зоозащитная организация PETA предложила запретить использовать живых сурков при праздновании Дня сурка. Об этом сообщает издание People.

По традиции в День сурка люди собираются на площади американского города Панксатони, устроители достают из «дупла» знаменитого сурка-предсказателя по кличке Фил, а затем сообщают дату начала весны. Считается, что если сурок увидит тень и спрячется в норку, то зима продлится еще шесть недель. Если же тени нет, то весна наступит совсем скоро.

В PETA считают это издевательством над животным, которое в обычных условиях избегает людей. Зоозащитники предлагают отправить сурка доживать свой век в спокойных условиях, а для предсказания весны использовать пироги с разноцветной начинкой. Во время церемонии можно разрезать их и узнать, какого цвета они внутри: если голубого, то зима будет долгой, а если розовой, то скоро наступит весна.

Участники PETA уже несколько лет призывают перестать использовать Фила. Год назад они предлагали заменить его гигантской монетой, в 2022-м — хурмой, а в 2020-м — аниматронным роботом с искусственным интеллектом для предсказания погоды.

В Панксатони день сурка отмечают с 1887 года. За это время сурок предсказал раннюю весну только 19 раз. Последний раз это случилось в 2020 году. Прогнозы Фила не отличаются высокой точностью: согласно Stormfax Weather Almanac, они оправдались лишь в 39 процентах случаев.

В 2023 году сообщалось, что канадский сурок-предсказатель Фред не дожил до начала празднования Дня сурка. В 2022 году то же самое произошло с сурком-предсказателем Мелом из американского города Милтаун, штат Нью-Джерси.