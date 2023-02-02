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23:42, 2 февраля 2023Из жизни

Канадский сурок-предсказатель умер за несколько часов до Дня сурка

CBC: канадский сурок-предсказатель Фред был найден мертвым за несколько часов до Дня сурка

Фото: Unsplash.com

Канадский сурок-предсказатель Фред умер за несколько часов до начала празднования Дня сурка. Об этом сообщил телеканал CBC.

Животное в возрасте девяти лет было обнаружено мертвым, когда организаторы попытались разбудить его перед мероприятием. Предполагается, что сурок скончался во время зимней спячки, это могло произойти поздней осенью или в начале декабря.

О смерти предсказателя сообщили за 40 минут до начала церемонии. Отмечается, что присутствующие на мероприятии канадцы были потрясены известием.

Вместо него выступил ребенок, переодетый в костюм сурка, он дал прогноз, что зима продлится еще шесть недель. В следующем году предсказание о начале весны сделает другой сурок, Фред-младший.

В прошлом году в американском городе Милтаун, штат Нью-Джерси, прямо перед днем сурка умер сурок Мел, местный знаменитый предсказатель погоды. Зверек умер так внезапно, что ему не успели найти замену.

Каждый год 2 февраля в США и Канаде отмечают день сурка. В этот день смотрят на поведение сурков и предсказывают, ожидается ли ранняя весна или долгая зима.

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Марина Совина
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