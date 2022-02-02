Предсказывающий весну сурок внезапно умер прямо перед днем сурка

В американском городе Милтаун, штат Нью-Джерси, прямо перед днем сурка умер сурок Мел, местный знаменитый предсказатель погоды. Об этом сообщает Montana Public Radio.

Каждый год 2 февраля в США отмечают день сурка. В этот день смотрят на поведение сурков и предсказывают, ждет ли американцев ранняя весна или долгая зима. Если животное, выходя из норки, увидит свою тень, то следующие шесть недель будут холодными, а если нет — теплыми. Самый известный сурок в стране — Фил из города Панксатони, штат Пенсильвания. Помимо него на национальном уровне успели прославиться ныне покойный Мел, Дейв из города Дюнкерк, штат Нью-Йорк, Чак из боро Статен-Айленд, Нью-Йорк, и Чак из города Марион, штат Огайо.

Владельцы Мела заявили, что он скончался незадолго до своего единственного рабочего дня в году. Зверек умер так внезапно, что ему не успели найти замену. К тому же большинство других сурков в это время года еще находятся в спячке. Сурководы признали, что испортили праздник, однако заверили соотечественников, что обязательно найдут нового предсказателя к следующему году.

В 2021 году зрителей не пустили к Мелу из-за карантина. Однако его прогноз местным жителям сообщили. Последним предсказанием Мела было обещание ранней весны.

Что касается российских сурков, согласно данным РИА Новости, предсказатели весны из московского зоопарка традиционно проспали свой профессиональный праздник.

Впервые день сурка отметили в 1887 году. Члены организации «Ближний круг», поддерживающей традицию, уверяют, что все это время предсказания делает один и тот же сурок Фил. Его необычайное долголетие они объясняют тем, что каждое лето дают животному живительный «сурковый пунш». В среднем сурки живут от шести до восьми лет.

