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18:31, 5 мая 2025Мир

Лидер еще одной страны посетит Москву 9 Мая

MRTV: Лидер Мьянмы примет участие в параде Победы в Москве по приглашению Путина
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stringer / Reuters

Председатель Государственного административного совета, премьер-министр Мьянмы генерал Мин Аунг Хлаин примет участие в параде Победы в Москве по приглашению президента России Владимира Путина. О предстоящем визите мьянманского лидера сообщает телеканал MRTV.

«Председатель Государственного административного совета, премьер-министр, старший генерал Мин Аунг Хлаин посетит Российскую Федерацию с дружественным визитом по приглашению президента Российской Федерации Владимира Путина», — говорится в сообщении.

В состав официальной делегации войдут представители Государственного административного совета Мьянмы, а также ряд высших должностных лиц правительства.

Генерал Мин Аунг Хлаин в рамках официального визита примет участие в памятных мероприятиях, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет переговоры с главами других государств, которые посетят российскую столицу 9 Мая.

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