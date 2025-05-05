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03:31, 5 мая 2025Из жизни

Медсестра соблазнила 15-летнего пасынка и потеряла работу

Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Martin Barraud / Getty Images

Жительница США потеряла работу после обвинений в сексуальных отношениях с 15-летним пасынком. Об этом пишет Law&Crime.

35-летняя Алексис Вон Йейтс из Окалы лишилась лицензии медсестры, так как ей были предъявлены уголовные обвинения в совращении несовершеннолетнего. Йейтс арестовали в 2024 году после того, как анонимный источник сообщил правоохранительным органам, что она состоит в интимных отношениях с сыном своего мужа. Характер обвинений говорит о том, что юноше на момент их связи было от 12 до 16 лет.

Во время допросов мальчик признался, что мачеха соблазнила его, когда он был у отца на летних каникулах. «Ее муж работал допоздна. Ребенок проводил время с мачехой, пока она заботилась о его младших братьях и естрах. Около 11 вечера они устроились на диване, куря вейп и играя в видеоигры. Несколько часов спустя они решили посмотреть фильм», — говорится в судебных документах. Во время просмотра фильма им стало «скучно». Йейтс сообщила жертве, что возбуждена. После этого они занялись сексом.

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После задержания Йейтс Министерство здравоохранения Флориды приняло решение приостановить действие ее лицензии. Чиновники обосновали решение тем, что медсестры ухаживают за людьми в уязвимом положении, что требует высоких моральных стандартов. По их мнению, своими действиями Йетс дискредитировала себя и свою профессию.

Йейтс не признала себя виновной.

Ранее сообщалось, что арестовали учительницу из американского штата Техас, которая совратила ученика средней школы. В ходе расследования выяснилось, что женщина несколько раз отвозила школьника к себе домой, где занималась с ним сексом.

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