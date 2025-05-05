Пропавшую 63 года назад женщину нашли живой и невредимой

The Guardian: Пропавшая 63 года назад женщина нашлась в США живой и невредимой

Женщину из американского штата Висконсин, пропавшую и объявленную в розыск 63 года назад, нашли живой и невредимой. Об этом сообщает The Guardian.

Одри Бакеберг исчезла в июле 1962 года: она уехала на работу за деньгами и не вернулась. На момент исчезновения ей было 20, и она проживала в городе Ридсбург, округ Сок. У нее было двое детей и муж. Они поженились, когда ей было 15 лет, а незадолго до исчезновения американка жаловалась, что муж избивал ее и угрожал ей. На протяжении многих лет следователи пытались найти ее, но несмотря на все усилия дело в конечном итоге заглохло.

В начале 2025 года дело вновь решили рассмотреть, и Бакеберг удалось отыскать. Оказалось, что она жива, здорова и находится за пределами штата. Причем переехать она решила сама.

Детектив Айзек Хансон, который вел дело, признался, что ему помог генеалогический сайт: там он нашел учетную запись сестры Бакенберг и через нее вышел на новый адрес пропавшей. Он связался с местными полицейскими и попросил зайти по этому адресу, а через 45 минут уже говорил по телефону с самой женщиной. Хансон отметил, что Бакенберг показалась ему счастливой и не жалеющей о своем выборе.

Ранее сообщалось, что жительница Мьянмы пришла пешком в Таиланд, чтобы найти пропавшего во время землетрясения мужа, и раскрыла его тайную двойную жизнь. Оказалось, что у мужчины уже 10 лет была семья в другой стране.

