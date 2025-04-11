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03:30, 11 апреля 2025Из жизни

Женщина ради пропавшего мужа пешком пришла в другую страну и раскрыла его тайную жизнь

The Thaiger: Жительница Мьянмы раскрыла двойную жизнь погибшего в Таиланде мужа
Никита Савин
Никита Савин

Фото: rawpixel.com / freepik

Жительница Мьянмы пришла пешком в Таиланд, чтобы найти пропавшего во время землетрясения мужа, и раскрыла его тайную двойную жизнь. Об этом пишет The Thaiger.

Муж, сын и дочь женщины по имени Мэй из Мьянмы работали на строительстве здания Центрального аудиторского управления Таиланда в Бангкоке. Во время землетрясения 28 марта оно рухнуло. Дочери Мэй удалось покинуть стройку до обрушения, однако ее муж Джи Тан и сын Кяу Тат остались под завалами. 30 марта женщина отправилась в соседнюю страну пешком с проводником и прибыла в Бангкок 8 апреля. В полиции Мэй попросили сдать ДНК-тест, который понадобится при опознании ее родных.

В больнице ей сказали, что другая женщина уже объявила себя женой Джи Тана и привела дочь, чтобы сдать ДНК-тест. Мэй рассказала, что Джи Тан регулярно присылал ей деньги из Таиланда, и у нее не было никаких поводов подозревать его в неверности. При этом Ви, тайская жена Джи Тана, заявила, что они были вместе уже 10 лет, и она даже помогла найти работу ему и его детям от Мэй.

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Мэй уже не надеется найти родных живыми и хочет только похоронить их на родине. Ви заявила, что не будет предъявлять права на останки Джи Тана. При этом она не уточнила, станет ли настаивать на компенсации от правительства. Чиновники сказали, что компенсацию, полагающуюся за Джи Танау, получит Ви, а компенсацию за Кяу Тата передадут Мэй.

Ранее сообщалось, что беременная женщина раскрыла двойную жизнь бойфренда благодаря чизкейку. Она нашла в его холодильнике десерт домашнего приготовления.

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