Беременная женщина раскрыла двойную жизнь бойфренда благодаря чизкейку

Беременная Клэр уличила бойфренда в измене с помощью чизкейка в его холодильнике. Об этом она рассказала в интервью Daily Mail.

По словам Клэр, она познакомилась с Джеком в 2016 году в интернете. Он сразу предупредил, что у него есть дети от прошлого брака, но женщину это не смутило. Спустя два месяца они впервые занялись сексом, Клэр забеременела.

Уже тогда Клэр подозревала, что ее бойфренд ведет двойную жизнь. Он разговаривал с ней только в определенное время суток, приглашал ее к себе в гости исключительно по вечерам и редко звал на свидания.

Через восемь месяцев после начала отношений Клэр столкнулась с незнакомкой у порога его дома. Та спрашивала про некую Эшли. Позже Джек признался, что Эшли — его бывшая жена.

Как вспоминает Клэр, это еще сильнее насторожило ее. Все стало ясно, когда она нашла в холодильнике Джека домашний чизкейк. Мужчина никак не мог приготовить его сам.

Клэр вызвала Джека на откровенный разговор. Он выслушал ее подозрения и признался, что все еще женат на Эшли. Оказалось, что пара виделась только по вечерам, потому что в это время его жена работала.

Клэр призналась, что действительно любила Джека и к тому же была беременна, поэтому правда разозлила и расстроила ее. Когда у нее родился ребенок, он сначала отказался от младенца, но потом все-таки начал участвовать в его жизни. С Эшли он состоит в браке до сих пор.

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