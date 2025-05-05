Многодетный отец во время нахождения на СВО узнал об отправленных в детдом детях

Участник СВО из Чебаркуля на СВО узнал об отправленных в детдом детях

Многодетный отец из Чебаркуля Челябинской области во время нахождения в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине узнал об отправленных в детдом детях. Об этом рассказали в пресс-службе регионального управления федеральной службы судебных приставов.

По данным ведомства, с июля 2024 года дети в возрасте 6, 16 и 17 лет находятся под опекой государства, поскольку мать, злоупотребляющую алкоголем, лишили родительских прав, а отец в это время находился на фронте.

Тем временем, копился долг перед детьми по алиментам. Участник СВО не был лишен родительских прав, поэтому судебное решение о взыскании алиментов было вынесено в отношении матери детей — в общей сложности около полумиллиона рублей. Из-за неуплаты суд назначил россиянке наказание в виде 100 часов обязательных работ.

Приехав в отпуск с фронта военнослужащий сначала проконтролировал, чтобы жена отработала наказание, затем оплатил накопившийся долг по алиментам, после чего принудил жену пройти лечение и реабилитацию от алкоголизма. Сейчас он добивается возвращения детей в семью.

Ранее бойца СВО из Екатеринбурга объявили дезертиром из-за того, что он не бросил шестилетнюю дочь в детскомдоме. Ему пришлось столкнуться с бюрократическими проволочками.