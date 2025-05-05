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20:19, 5 мая 2025Силовые структуры

На балконе российской квартиры найден мужчина с проломленной головой

В казанской квартире на балконе найден убитый батареей мужчина
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Казани пришедший в гости к 61-летнему другу мужчина обнаружил его с пробитой головой на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал «Участковый Татарстана».

По данным канала, ЧП произошло в многоквартирном доме, расположенном на Хороводной улице. Мужчина не выжил в результате упавшей ему на голову батареи. Отмечается, что балконная дверь, у которой он был найден, была заперта изнутри.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения 37-летнего мужчины без признаков жизни с проломленной головой под мостом в селе Хороль Приморского края.

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