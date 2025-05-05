На балконе российской квартиры найден мужчина с проломленной головой

В казанской квартире на балконе найден убитый батареей мужчина

В Казани пришедший в гости к 61-летнему другу мужчина обнаружил его с пробитой головой на балконе. Об этом сообщает Telegram-канал «Участковый Татарстана».

По данным канала, ЧП произошло в многоквартирном доме, расположенном на Хороводной улице. Мужчина не выжил в результате упавшей ему на голову батареи. Отмечается, что балконная дверь, у которой он был найден, была заперта изнутри.

Ранее сообщалось, что следователи возбудили уголовное дело после обнаружения 37-летнего мужчины без признаков жизни с проломленной головой под мостом в селе Хороль Приморского края.

