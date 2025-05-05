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15:08, 5 мая 2025Силовые структуры

На гендиректора российской компании возбудили дело за злоупотребления на гособоронзаказе

В Москве возбудили дело за злоупотребления на гособоронзаказе на 650 млн рублей
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В Москве возбудили дело за злоупотребления на гособоронзаказе на 650 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в военных следственных органах Следственного комитета (СК) России.

Возбуждено уголовное дело по статье 201.1 («Злоупотребление полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа») УК РФ.

По данным следствия, в 2019 году генеральный директор ООО «Креатив» Иван Дмитриев заключил государственные контракты на выполнение строительных работ в Хабаровском крае. Сумма договоров составила более 900 миллионов рублей.

В период с 2019 по 2020 год работы не были выполнены в полном объеме. При этом выплаченным авансом в размере 650 миллионов рублей Дмитриев распорядился по своему усмотрению.

Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, а также наложил арест на имущество на сумму более 20 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что в России арестовали имущество фигуранта дела о злоупотреблениях при гособоронзаказе.

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