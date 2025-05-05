На котельной в российском городе прогремел взрыв

На котельной в Коврове Владимирской области произошел взрыв

На котельной филиала ООО «Владимиртеплогаз» в городе Коврове Владимирской области прогремел взрыв. Об этом пишет «Подъем»

Как сообщили журналистам в региональном МЧС, на место прибыли сотрудники ведомства, однако возгорания не последовало. В причинах инцидента разбирается прокуратура.

В свою очередь, в администрации Коврова сообщили, что повреждения получил один котел из трех. «Повреждено остекление котельной, произошел сброс легкосбрасываемых конструкций, разрушена стена трубы. В настоящее время без горячей воды улицы Грибоедова, Моховая, Космонавтов, Зои Космодемьянской, Строителей, Еловая, Восточная», — приводит заявление издание.

Ранее взрыв произошел в агрокомплексе в районе деревни Высоково на западе Подмосковья. В результате на объекте вспыхнул мощный пожар. Жертвами происшествия стали четыре человека.