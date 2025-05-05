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20:19, 5 мая 2025Бывший СССР

На Украине обнесли Верховную Раду колючей проволокой

В Киеве обнесли колючей проволокой здание Верховной Рады Украины
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

В Киеве обнесли колючей проволокой здание Верховной Рады. Об этом сообщил Telegram-канал «Политика Страны».

Журналисты сопроводили сообщение сделанной местными жителями видеозаписью, на которой запечатлен огражденный забором из колючей проволоки парламент. При этом кадры сопровождаются надписью «слуги народа».

Издание напомнило, что ключевые здания правительственного квартала украинской столицы заблокированы для горожан с начала конфликта с Россией. В их число входят Правительство Украины и офис президента республики Владимира Зеленского.

Ранее глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко объявил о созыве Совета обороны города в отсутствие мэра Виталия Кличко. Кроме того, он раскритиковал власти города, обвинив их в безответственности.

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