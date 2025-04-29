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14:13, 29 апреля 2025Бывший СССР

Конкурент Кличко решил собрать Совет обороны Киева в отсутствие мэра города

Глава ГВА Киева решил собрать Совет обороны города в отсутствие мэра Кличко
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Telegram-канал Тимура Ткаченко

Глава Киевской городской военной администрации (ГВА) Тимур Ткаченко решил собрать Совет обороны города в отсутствие мэра Виталия Кличко. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Ткаченко также раскритиковал власти Киева, обвинив их в безответственности. Кроме того, политик отметил, что заседание состоится вне зависимости от присутствия на нем главы города, который сейчас находится в Испании.

«В моменте — мы не должны рассчитывать на кого-то, если город имеет ресурсы. У меня лопается терпение, что любое планирование ограничивается только планированием. А ответственные — на самом деле с приставкой "без". Заседание Совета обороны буду проводить безотлагательно. Несмотря на то что соруководитель Виталий Кличко не в Украине», — написал он.

Главу ГВА Киева Тимура Ткаченко также называют конкурентом Виталия Кличко и возможным будущим мэром Киева. Так депутат Верховной Рады Виктория Сюмар заявляла, что у украинских властей есть план, как назначить его на эту должность.

Ранее Виталий Кличко жаловался на деятельность окружения президента страны Владимира Зеленского, в том числе главы Киевской ГВА. По его словам, Ткаченко занимается политическими интригами, а также мешает решению хозяйственных вопросов и отбирает полномочия у гражданских ведомств.

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