На Украине признали продвижение ВС России близ Покровска

Украинский военкор Мирошников: ВС России продвигается близ Покровска

Российская армия продвигается в районе трассы Покровск — Константиновка, зайдя в населенный пункт Новая Полтавка. Об этом написал украинский военкор Богдан Мирошников, передает «Страна.ua».

По его словам, оборона Вооруженных сил Украины сыплется из-за плохого взаимодействия между подразделениями близ Покровска: «Из-за плохого взаимодействия между ответственными за эти 2 направления, враг имеет успехи. И сколько это будет продолжаться и когда, наконец, пофиксируют координацию — теперь неизвестно».

По его словам, проблемы есть и в управленческих решениях украинского командования, а тяжелые для украинских войск участки фронта есть как в направлении Константиновки, так и у Мирнограда.

Ранее подполковник Народной милиции Луганской народной республики в отставке Андрей Марочко заявил, что Российская армия взяла под контроль около 80 процентов территории ДНР. По его словам, под контролем Вооруженных сил Украины в регионе из крупных населенных пунктов остаются лишь Славянск, Краматорск, Дружковка и Константиновка.