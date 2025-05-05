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16:19, 5 мая 2025Бывший СССР

На Украине сообщили о возможности нового обмена пленными при посредничестве ОАЭ

Депутат Рады Ковалев: Обмен пленными России и Украины может произойти на днях
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Новый обмен пленными между Украиной и Россией может произойти совсем скоро при посредничестве ОАЭ. Об этом сообщил депутат Верховной Рады Александр Ковалев на своей странице в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Очень надеюсь, что на днях ОАЭ снова нас удивит и поможет с очередным обменом наших пленных, ждем и надеемся на то, что на днях кто-нибудь дождется своих родных из почетного плена», — заявил чиновник.

19 апреля в Министерстве обороны России сообщили о состоявшемся обмене пленными между Россией и Украиной. Обмен произошел по формуле «246 на 246».

В Министерстве иностранных дел ОАЭ рассказали о своем посредничестве при апрельском обмене, который стал крупнейшим с момента начала боевых действий. Также в ведомстве сообщили, что с начала 2024 года ОАЭ содействовали обмену более чем 3700 военнопленных.

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