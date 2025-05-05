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04:46, 5 мая 2025Мир

На Западе сочли разгром ВСУ единственным способом остановить мировую войну

Малинен счел разгром ВСУ единственным способом остановить мировую войну
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Diego Herrera / Globallookpress.com

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х заявил, что разгром Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет единственным способом остановить перерастание конфликта в мировую войну.

«Вопреки упрощенной логике, которой руководствуются многие, разгром Россией ВСУ и фашистов, насильно загнанных на Украину, вероятно, стал единственным способом остановить перерастание украинского конфликта в общеевропейскую (глобальную) войну в не столь отдаленном будущем», — считает эксперт.

Малинен выразил мнение, что подобного сценария будет придерживаться президент США Дональд Трамп, который не смог разрешить украинский конфликт самостоятельно.

Профессор также допустил, что президент Украины Владимир Зеленский тоже тайно надеется на такой исход, поскольку под влиянием определенных группировок не может сам пойти на окончание военных действий.

Ранее Малинен отметил недостаточное стремление Трампа остановить конфликт на Украине. По его мнению, если бы американский лидер действительно имел подобные планы, он бы свергнул Владимира Зеленского.

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